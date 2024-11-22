起家校书郎 心里美滋滋（“诗魔”白居易）

生逢乱世，少小离乡，避乱江南，居无定所……在进士及第之前，白居易家贫多故，衣食成忧，然而他并没有在苦难中沉沦，而是发奋读书，通过科举考试改变了自己的命运。

生逢乱世，少小离乡，避乱江南，居无定所……在进士及第之前，白居易家贫多故，衣食成忧，然而他并没有在苦难中沉沦，而是发奋读书，通过科举考试改变了自己的命运。

唐代士人的梦想

如今我们说白居易是一位伟大的诗人，但白居易当年并不以此为人生目标。古人“学而优则仕”，考科举，走仕途，才是读书人的正道。从公元799年到806年，白居易“三登科第”，在整个唐代，能取得如此佳绩的人极少。

公元803年春天，白居易与元稹同以书判拔萃科登第，同授秘书省校书郎。

秘书省又叫兰台、麟台，管理皇家图书典籍，官员自上而下为秘书监、秘书少监、秘书丞、秘书郎、校书郎和正字。校书郎官阶为正九品上，职务是校雠(音同仇)典籍，刊正文章。

这是白居易的第一个官职，您别看它只是一个九品小官，实际上大有前途。《通典》中说校书郎“为文士起家之良选”，张说(音同悦)、张九龄、元稹等皆从校书郎做起，最后成了宰相。

在小说《枕中记》里，卢生黄粱一梦，美美地梦见自己“举进士，登第，释褐秘校”，做梦都想像白居易那样，中进士，当个校书郎。这也从文学的角度印证了张说记录的事实：“时辈皆以校书、正字为荣。”

睡懒觉的校书郎

当了校书郎，白居易十分满意。当时他租住在长安常乐里，喜作《常乐里闲居偶题十六韵》——《白氏长庆集》中出现的第一首闲适诗，诗曰：“帝都名利场，鸡鸣无安居。独有懒慢者，日高头未梳……幸逢太平代，天子好文儒。小才难大用，典校在秘书。三旬两入省，因得养顽疏。茅屋四五间，一马二仆夫。俸钱万六千，月给亦有余。既无衣食牵，亦少人事拘。遂使少年心，日日常晏如……窗前有竹玩，门外有酒沽。何以待君子，数竿对一壶。”

“长安居大不易”，白居易却过得很安逸。身处“名利场”，他独做“懒慢者”，有房，有马，有仆夫；弄竹，饮酒，会朋友；工作很闲，工资多得花不完……

回想曾经，他刻苦读书时，“昼课赋，夜课书，间又课诗，不遑寝息矣”，哪睡过一个懒觉？少时颠沛流离，“马瘦衣裳破”“归无一囊钱”“昼行有饥色，夜寝无安魂”，哪见过一枚闲钱？进士及第那年，他也只是面上风光，囊中羞涩，“敝衣羞布素，败屋厌茅茨。养乏晨昏膳，居无伏腊资”，哪知道什么是闲适？

如今苦尽甘来，三十二岁的他忽生“少年心”，将几间出租屋写成了人间仙境！

白居易心里不痛快

公元772年，白居易出生，唐代宗已在位十年；公元846年，白居易去世，唐宣宗才登基数月，其间有德宗、顺宗、宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗，故而回溯白居易的人生经历，时不时要看看是哪个皇帝在岗。

公元805年，白居易任校书郎第三个年头，德宗逝世，顺宗即位，才八个月，掌权宦官就迫使顺宗改以太子李纯为皇帝，是为宪宗。顺宗时参与革新者统统被贬，包括与白居易同龄的刘禹锡。白居易因“家贫多故”应举较晚，并未卷入这场政变。彼时，他因校书郎任期将满，正与元稹一起闭户累月，准备应制举。

次年春天，二人制举登第，元稹居首，入第三等(甲等)，拜左拾遗；白居易却以“对策语直”，入第四等(乙等)，授盩厔(音同周至，今陕西周至)县尉。

唐代全国有一千五百多个县，盩厔县属于畿县(京城附近的县域)，排名靠前，被授为畿县尉，对初登科第的士子来说，属于顺利升迁，前途可观。卢生的黄粱一梦中，就是先当校书郎，后转渭南县尉(畿县尉)。自己明明实现了唐代士人的梦想，白居易心里却颇不痛快！

憋屈又痛苦的县尉

元白二人“书判同年，校正同省”，成为挚友，如今一个为天子近臣，一个做青袍县尉，白居易心里憋屈。这年七月，白居易给元稹寄诗一首，其中写道：“渭川烟景晚，骊山宫殿高。丹殿子司谏，赤县我徒劳。相去半日程，不得同游遨。到官来十日，览镜生二毛。可怜趋走吏，尘土满青袍……”

不光憋屈，还很痛苦！白居易曾经缺衣少粮，饱尝民间疾苦，如今却为皇帝当“差科头”，负责征调赋役，专给百姓添堵。

次年五月，田间农忙，白居易耳闻目睹百姓的艰辛与悲苦，写下著名的讽喻诗《观刈麦》。他同情农人的劳作之苦，“足蒸暑土气，背灼炎天光。力尽不知热，但惜夏日长”；他为贫妇的遭遇深感哀痛，“复有贫妇人，抱子在其傍。右手秉遗穗，左臂悬敝筐……家田输税尽，拾此充饥肠”；他内心愧疚不安，自己不事农桑，却“吏禄三百石，岁晏有余粮”，不禁“念此私自愧，尽日不能忘”。多年以后，白居易读李杜诗集，分析李白杜甫的诗歌之所以能够“吟咏流千古，声名动四夷”，正是因为天意安排他们饱尝离乱之苦与废弃之辱，正所谓“天意君须会，人间要好诗”。殊不知，这观点用在他身上也很合适！白居易在盩厔还创作了哪些知名诗篇？下期接着说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）