强化服务！洛阳“百场对接”打造服务企业“金字招牌”

钢制家具产业“牵手”食品产业展开跨界联动，中小企业“搭上”龙头企业集采平台实现降本增效，企业与院所联手打造科创载体攻克行业难题……

近日，洛阳市工业企业融通合作发展亮点不断，其背后是洛阳今年以来积极开展赋能企业发展“百场对接”系列活动，通过搭建多层次对接平台，完成产业协同、产销衔接、产融合作、产学研转化、产业人才对接，为深入推动全市制造业高质量发展奠定坚实基础。

作为洛阳市工信局主导开展的服务企业重点内容，“百场对接”共包含产业类对接活动55场：其中围绕全市中心工作、优势产业链群建设等，开展10场“河洛茶叙”活动，谋划产业发展重点，梳理行业共性问题，持续搭建高水平政企沟通交流平台；围绕产业链群建设，开展45场产业协同对接活动，在纵向上不断完善上下游企业产销对接渠道，在横向上不断扩展企业销售市场，促进大中小企业间协同配套。

政策类对接活动20场：围绕专精特新企业培育，开展10场专精特新企业政策对接活动，分级分类实施专精特新企业申报培训，精准指导企业申报；围绕工信领域扶持政策解读，开展10场政策宣讲活动，不断扩大企业政策知晓率和覆盖面。

此外，洛阳重点围绕技术资源、科研资源、金融资源和人才资源引入，总体开展25场专项对接活动，通过联合优质服务商为企业实施数字化转型、智能化改造诊断，联合龙门实验室等组织开展产学研用对接活动，促进企业与金融机构和资本市场深度对接，组织产业链专场招聘和企业家培训对接活动等，进一步积极营造开放协同、供需匹配、产融结合、人才汇聚、服务高效的产业生态。

“截至目前，我们已组织‘百场对接’活动63场，参与企业3033家次，涉及产业类42场、政策类14场、资源类7场，在助力企业开拓市场、实现发展方面取得了一定成效。”洛阳市工信局相关负责人表示。后续洛阳将继续联合产业协会、高校、科研院所等多方力量，持续实施“百场对接”系列活动，通过不断拓展对接的广度和深度，加速汇聚政、产、学、研、金、服、用等各类资源，积极打造产业服务“金字招牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 文/图）