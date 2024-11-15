洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

强化服务！洛阳“百场对接”打造服务企业“金字招牌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.25 20:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　钢制家具产业“牵手”食品产业展开跨界联动，中小企业“搭上”龙头企业集采平台实现降本增效，企业与院所联手打造科创载体攻克行业难题……

　　近日，洛阳市工业企业融通合作发展亮点不断，其背后是洛阳今年以来积极开展赋能企业发展“百场对接”系列活动，通过搭建多层次对接平台，完成产业协同、产销衔接、产融合作、产学研转化、产业人才对接，为深入推动全市制造业高质量发展奠定坚实基础。

　　作为洛阳市工信局主导开展的服务企业重点内容，“百场对接”共包含产业类对接活动55场：其中围绕全市中心工作、优势产业链群建设等，开展10场“河洛茶叙”活动，谋划产业发展重点，梳理行业共性问题，持续搭建高水平政企沟通交流平台；围绕产业链群建设，开展45场产业协同对接活动，在纵向上不断完善上下游企业产销对接渠道，在横向上不断扩展企业销售市场，促进大中小企业间协同配套。

　　政策类对接活动20场：围绕专精特新企业培育，开展10场专精特新企业政策对接活动，分级分类实施专精特新企业申报培训，精准指导企业申报；围绕工信领域扶持政策解读，开展10场政策宣讲活动，不断扩大企业政策知晓率和覆盖面。

　　此外，洛阳重点围绕技术资源、科研资源、金融资源和人才资源引入，总体开展25场专项对接活动，通过联合优质服务商为企业实施数字化转型、智能化改造诊断，联合龙门实验室等组织开展产学研用对接活动，促进企业与金融机构和资本市场深度对接，组织产业链专场招聘和企业家培训对接活动等，进一步积极营造开放协同、供需匹配、产融结合、人才汇聚、服务高效的产业生态。

　　“截至目前，我们已组织‘百场对接’活动63场，参与企业3033家次，涉及产业类42场、政策类14场、资源类7场，在助力企业开拓市场、实现发展方面取得了一定成效。”洛阳市工信局相关负责人表示。后续洛阳将继续联合产业协会、高校、科研院所等多方力量，持续实施“百场对接”系列活动，通过不断拓展对接的广度和深度，加速汇聚政、产、学、研、金、服、用等各类资源，积极打造产业服务“金字招牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宠客升级！隋唐洛阳城景区再放大招
  • 聚焦文旅！洛阳平台经济招商亮出...
  • 新安县：建设“四好农村路” 铺就...
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳阴天有分散性阵雨 局部大雨或...
  • “洛阳创新”为大国重器装上“国...
  • 手绘汉服纹样 传承古韵
  • “洛阳造”多功能全地形车远销海外
  • 洛阳纪检监察机关：发挥监督保障...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605