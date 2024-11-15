洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
国内首个！七二五所联合打造试验平台破解海工装备“衰老难题”
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.25 20:14
　　25日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，该单位与东方电气集团东方电机有限公司、东方电气(福建)创新研究院有限公司联合打造的“多因子耦合真实海洋环境试验平台”，近日在厦门正式投入运行。

　　作为国内首个电气装备领域新材料及部件多因子耦合真实海洋环境试验平台，该平台填补了国内海洋环境与电应力耦合试验的技术空白，构建起自主可控的海洋装备可靠性评价体系。其投运不仅是响应国家海洋强国战略、满足高端海洋装备对长寿命与高可靠性需求的重大科研突破，更标志着我国在电气装备材料、部件的复杂海洋环境多因子耦合老化评估领域迈出关键一步。

　　在设置上，该平台系统集成了多因子老化装置、在线监测装置、防护装置及海洋环境模拟装置，能够实现海洋环境中温度、湿度、盐雾沉降、盐雾浓度等关键老化因子的模拟，高度复现电气装备在海洋服役环境因子与电应力耦合作用下的老化现象，可为海上风电、船舶海工、海洋新能源等领域的海工装备，提供最接近真实服役环境的加速老化试验与评估服务，助力结构设计、选材和工艺优化，显著提升海工电气装备的服役寿命与可靠性。

　　此外，该平台产生的高置信度试验数据，将为建立和完善符合我国海洋环境特点的国家标准、行业规范及国际标准，提供核心数据基础和科学依据，为高校、科研院所和企业开展海洋环境适应性基础研究、新型耐候材料与防护技术开发，提供国际一流的试验验证平台。

　　作为平台建设重要力量，七二五所将依托自身在海洋环境研究领域的深厚积淀与技术优势，持续开展漂浮式光伏方阵、电气装备、海上风电塔筒等实海环境验证考核任务，全面、精准地评估海洋整机、装置及材料在不同环境下的性能变化，深耕检测数据的分析挖掘工作，积极构建覆盖“研发-检测-认证-服务”全链条的创新生态体系，为海洋强国战略的深入实施贡献智慧力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）
