多大的雨算暴雨，如何防范？这些知识点请收好

今天，洛阳市天空多云，空气比较凉爽。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，洛阳市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。
今天，洛阳市天空多云，空气比较凉爽。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，洛阳市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。
具体天气预报：
今天夜里：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
26日(周二)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，偏东风2级～3级，气温23℃～30℃。
27日(周三)：多云间晴天，偏东风2级～3级，气温23℃～31℃。
28日(周四)：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温24℃～34℃。
29日(周五)：多云间阴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温22℃～32℃。
30日(周六)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温21℃～28℃。
31日(周日)：多云到晴天，气温20℃～32℃。
9月1日(周一)：晴天间多云，气温19℃～32℃。
什么是暴雨？
暴雨是指短时间内产生强烈降雨的天气现象。根据累积降雨量的不同，按12小时和24小时两种时段划分成三个等级：
暴雨：12小时降雨量达到30至69.9毫米，或24小时降雨量达到50至99.9毫米；
大暴雨：12小时降雨量在70至139.9毫米之间，或24小时降雨量在100至249.9毫米之间；
特大暴雨：12小时降雨量达到140毫米以上，或24小时降雨量达到250毫米以上。
暴雨有多危险？
暴雨不仅阻碍交通，还可能引发多种灾害。
地质灾害：山体滑坡、泥石流等；
城市内涝：道路积水、房屋进水；
漏电触电：积水带电，极其危险；
食物污染：雨水浸泡导致食物中毒。
暴雨预警
按照气象灾害预警信号发布与传播办法，暴雨预警信号分为四级：蓝色、黄色、橙色、红色。
暴雨蓝色预警信号：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
暴雨黄色预警信号：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
暴雨橙色预警信号：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
暴雨红色预警信号：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。
如何防范暴雨？
●衣
外出穿戴雨衣、雨鞋，携带雨具，备好干衣物防感冒。
●食
储备瓶装水、面包等易保存食品；
绝不食用被雨水浸泡过的食物。
●住
家门口放置挡水板、沙袋；
备好手电筒、应急电源；
室内积水立即断电，防漏电；
山区居民警惕滑坡、泥石流。
●行
尽量减少外出，绕行积水严重路段；
远离井盖、电线杆等危险区域；
驾车不强行通过深水区，如熄火应弃车往高处等待救援。
●严防次生灾害
注意防洪防涝，防范触电；
处理被洪水浸泡的物品，防霉防污染；
做好环境清洁，防止蚊蝇鼠害扩散疾病。
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）