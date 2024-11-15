洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
多大的雨算暴雨，如何防范？这些知识点请收好
来源: 洛阳网 2025.08.25 20:14
　　今天，洛阳市天空多云，空气比较凉爽。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，洛阳市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。

　　具体天气预报：

　　今天夜里：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　26日(周二)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，偏东风2级～3级，气温23℃～30℃。

　　27日(周三)：多云间晴天，偏东风2级～3级，气温23℃～31℃。

　　28日(周四)：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温24℃～34℃。

　　29日(周五)：多云间阴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温22℃～32℃。

　　30日(周六)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温21℃～28℃。

　　31日(周日)：多云到晴天，气温20℃～32℃。

　　9月1日(周一)：晴天间多云，气温19℃～32℃。

　　什么是暴雨？

　　暴雨是指短时间内产生强烈降雨的天气现象。根据累积降雨量的不同，按12小时和24小时两种时段划分成三个等级：

　　暴雨：12小时降雨量达到30至69.9毫米，或24小时降雨量达到50至99.9毫米；

　　大暴雨：12小时降雨量在70至139.9毫米之间，或24小时降雨量在100至249.9毫米之间；

　　特大暴雨：12小时降雨量达到140毫米以上，或24小时降雨量达到250毫米以上。

　　暴雨有多危险？

　　暴雨不仅阻碍交通，还可能引发多种灾害。

　　地质灾害：山体滑坡、泥石流等；

　　城市内涝：道路积水、房屋进水；

　　漏电触电：积水带电，极其危险；

　　食物污染：雨水浸泡导致食物中毒。

　　暴雨预警

　　按照气象灾害预警信号发布与传播办法，暴雨预警信号分为四级：蓝色、黄色、橙色、红色。

　　暴雨蓝色预警信号：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

　　暴雨黄色预警信号：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

　　暴雨橙色预警信号：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

　　暴雨红色预警信号：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

　　如何防范暴雨？

　　●衣

　　外出穿戴雨衣、雨鞋，携带雨具，备好干衣物防感冒。

　　●食

　　储备瓶装水、面包等易保存食品；

　　绝不食用被雨水浸泡过的食物。

　　●住

　　家门口放置挡水板、沙袋；

　　备好手电筒、应急电源；

　　室内积水立即断电，防漏电；

　　山区居民警惕滑坡、泥石流。

　　●行

　　尽量减少外出，绕行积水严重路段；

　　远离井盖、电线杆等危险区域；

　　驾车不强行通过深水区，如熄火应弃车往高处等待救援。

　　●严防次生灾害

　　注意防洪防涝，防范触电；

　　处理被洪水浸泡的物品，防霉防污染；

　　做好环境清洁，防止蚊蝇鼠害扩散疾病。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）
洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
