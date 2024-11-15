洛阳召开重大项目建设动员会

25日，我市召开重大项目建设动员会，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实省长王凯来洛调研指示精神和市委常委会、全市城市提质工作会议部署要求，对城市提质重大项目建设工作进行全面动员部署。

我市召开重大项目建设动员会

张玉杰、孙延文讲话 王森宣读项目指挥长、副指挥长名单

25日，我市召开重大项目建设动员会，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实省长王凯来洛调研指示精神和市委常委会、全市城市提质工作会议部署要求，对城市提质重大项目建设工作进行全面动员部署。

市长张玉杰、市政协主席孙延文讲话。市委副书记王森宣读重大项目指挥长、副指挥长名单。祁建峰、潘开名、韩治群、徐超文等相关在洛市级领导出席会议。

按照全市城市提质工作会议部署，我市在前期谋划项目的基础上，研究确定了城市更新和重大基础设施两大类、20项重点项目，设立资金保障、文物报批、规划编制等工作专班，组建由市级领导任指挥长的指挥部，全力推动重大项目建设提速增效。

会议指出，各级各部门要深学细悟中央城市工作会议精神，全面落实党中央、省、市决策部署，以城市更新为重要抓手，持续转变思维理念，切实加强工作统筹、深化项目研究、提升规划水平、做好群众工作、防范化解风险，把优质资源和工作精力集中到项目上，确保项目高起点开局、高标准推进、高质量完成，不断增强城市聚合力承载力竞争力，推动城市提质工作取得更大成效。

会议强调，要迅速行动起来，尤其是各指挥部要抓紧进入工作状态，组建专班、明确节点，倒排工期、挂图作战，做深做实前期研究，制定具体实施方案，全面掀起大抓项目的热潮。要健全工作机制，定期组织召开项目协调推进会，聚焦堵点难点问题集中研判，以“有解思维”“市场思维”推动共性问题成批化解、个性问题精准施策。要强化要素保障，发挥工作专班联动服务作用，加强跨区域、跨部门统筹调度，打通资金、用地、审批等瓶颈环节，相关城市区要主动担当、靠前服务，为项目建设保驾护航。要严格督导奖惩，强化常态化暗访督导，严格执行“日跟踪、周会商、月通报”制度，在项目一线培养选拔优秀干部，积极营造“比学赶超”的浓厚氛围。

各重大项目指挥部指挥长、副指挥长，有关工作专班负责人以及相关市直部门、城市区、市属国企负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)