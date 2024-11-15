洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开重大项目建设动员会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.25 20:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

我市召开重大项目建设动员会
张玉杰、孙延文讲话 王森宣读项目指挥长、副指挥长名单

　　25日，我市召开重大项目建设动员会，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实省长王凯来洛调研指示精神和市委常委会、全市城市提质工作会议部署要求，对城市提质重大项目建设工作进行全面动员部署。

　　市长张玉杰、市政协主席孙延文讲话。市委副书记王森宣读重大项目指挥长、副指挥长名单。祁建峰、潘开名、韩治群、徐超文等相关在洛市级领导出席会议。

　　按照全市城市提质工作会议部署，我市在前期谋划项目的基础上，研究确定了城市更新和重大基础设施两大类、20项重点项目，设立资金保障、文物报批、规划编制等工作专班，组建由市级领导任指挥长的指挥部，全力推动重大项目建设提速增效。

　　会议指出，各级各部门要深学细悟中央城市工作会议精神，全面落实党中央、省、市决策部署，以城市更新为重要抓手，持续转变思维理念，切实加强工作统筹、深化项目研究、提升规划水平、做好群众工作、防范化解风险，把优质资源和工作精力集中到项目上，确保项目高起点开局、高标准推进、高质量完成，不断增强城市聚合力承载力竞争力，推动城市提质工作取得更大成效。

　　会议强调，要迅速行动起来，尤其是各指挥部要抓紧进入工作状态，组建专班、明确节点，倒排工期、挂图作战，做深做实前期研究，制定具体实施方案，全面掀起大抓项目的热潮。要健全工作机制，定期组织召开项目协调推进会，聚焦堵点难点问题集中研判，以“有解思维”“市场思维”推动共性问题成批化解、个性问题精准施策。要强化要素保障，发挥工作专班联动服务作用，加强跨区域、跨部门统筹调度，打通资金、用地、审批等瓶颈环节，相关城市区要主动担当、靠前服务，为项目建设保驾护航。要严格督导奖惩，强化常态化暗访督导，严格执行“日跟踪、周会商、月通报”制度，在项目一线培养选拔优秀干部，积极营造“比学赶超”的浓厚氛围。

　　各重大项目指挥部指挥长、副指挥长，有关工作专班负责人以及相关市直部门、城市区、市属国企负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宠客升级！隋唐洛阳城景区再放大招
  • 聚焦文旅！洛阳平台经济招商亮出...
  • 新安县：建设“四好农村路” 铺就...
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳阴天有分散性阵雨 局部大雨或...
  • “洛阳创新”为大国重器装上“国...
  • 手绘汉服纹样 传承古韵
  • “洛阳造”多功能全地形车远销海外
  • 洛阳纪检监察机关：发挥监督保障...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605