洛阳市为248名大学新生发放助学金
洛阳市为248名大学新生发放助学金
来源: 洛阳网 2025.08.25 20:13
　　25日，洛阳市举行“希望工程圆梦行动”助学金发放活动，为即将步入高校的大学新生代表现场发放省级、市级助学金。

　　此前，共青团河南省委、河南省青少年发展基金会启动“聚力新希望 赋能凌云志——2025年河南希望工程圆梦行动”。洛阳市积极响应，由共青团洛阳市委牵头启动2025年洛阳市“希望工程圆梦行动”，为全市参加2025年高考并被全日制普通高等院校录取的、家庭困难的本科大学新生发放最高4000元助学金。

　　活动开展以来，全市各界积极响应、踊跃参与。截至目前，共争取省级资助12万元，募集爱心助学金32万余元，参与捐款总人数6800余人。经过前期遴选审核，洛阳市确定了248名资助对象，将为他们分批发放助学金。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
