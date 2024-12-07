连嗨50天，重渡沟夏日狂欢圆满收官

接近暑期尾声，“激情夏日全民狂欢”2025“燕京啤酒”重渡沟第17届音乐啤酒节圆满收官。暑假期间，景区里精彩活动不断，宠客计划、暖心服务、好人好事层出不穷，景区上下全力以赴给游客创造一个安全、舒适、愉悦的沉浸式游览环境。

主题活动·精彩纷呈

本届音乐啤酒节以多元比赛活动打造沉浸式体验。K歌比赛吸引数百名音乐爱好者登台献唱，现场掌声雷动；喝啤酒比赛豪情迸发，选手们竞速畅饮，将气氛推向高潮；吃西瓜大赛趣味横生，自由组队参与，笑声不断；水上拔河融合清凉与竞技，团队协作展现力量与技巧；撸串比赛香气四溢，烟火氛围浓郁；摸鱼比赛则唤起童年记忆，亲子互动其乐融融。每项活动均聚焦游客参与感，成为夏日狂欢的经典记忆。

酒王争霸赛

吃西瓜大赛

撸串比赛

水上拔河

K歌比赛

摸鱼比赛

温情宠客·频频获赞

免费雪糕每日发放，为游客送去酷暑中的清凉；现切西瓜甘甜解渴，成为景区一道温情风景线；啤酒畅饮赠饮活动与狂欢主题紧密契合，提升游客体验感；中医问诊摊位前游人如织，专业医师提供健康咨询与防暑建议，获家庭游客一致好评。这些举措不仅缓解游客疲惫，更传递了景区的贴心与温度。

送雪糕

吟诗送瓜

送啤酒

中医问诊

品牌联动·深化体验

本届啤酒节携手燕京啤酒、白象方便面、全民K歌、康师傅方便面等知名品牌，打造多元消费场景。燕京啤酒大篷车巡演以炫酷舞台吸引年轻人驻足；康师傅方便面、白象方便面推出限定口味试吃活动，融合本土美食文化；全民K歌活动，增添活动音乐元素。品牌联合不仅丰富了活动内容，更提升了整体品质与影响力。

燕京大篷车巡演

全民K歌联动

康师傅方便面

白象方便面

山水非遗·文化传承

景区巧妙将非遗展演嵌入自然景观中，在飞瀑流泉旁、非遗广场里的狮王争霸、三仙归洞、喷火变脸、蹬技等非遗展演，游客可近距离体验传统技艺，努力实现山水与人文的深度融合，让游客在避暑游玩中感受到非遗的鲜活生命力。

网红打卡·引客云集

重渡沟凭借独特地貌与创意景观成为暑期热门目的地。花千谷中百花争艳，游客徜徉花海拍照留念；花海瀑布水汽氤氲，清凉体验备受推崇；绿野仙踪迷雾森林营造奇幻氛围，受到年轻人青睐；水台阶潺水淙淙，赤脚感受沁心清凉。自然与人工景致的完美结合，重渡沟景区多次登上抖音、微博热搜榜单。

暖心细节·服务保障

面对客流高峰，景区启动全方位服务保障。交通指挥全天值守，确保道路畅通；义务咨询点遍布主要景点，提供游览指引与应急帮助；好人好事频现——工作人员协助寻回走散儿童、拾金不昧归还财物等事迹获游客实名表扬。这些细微之处的用心，构建了安全、有序、温情的游玩环境。

媒体聚焦·引爆关注

活动期间，央视新闻多次点赞景区避暑资源，洛阳日报、大河报、直播洛阳、洛阳电视台、腾讯新闻等平台持续推送相关内容。

重渡沟第十七届音乐啤酒节实现了摸鱼自由、啤酒自由、西瓜自由、玩水自由、撸串自由：近百场非遗展演，共计演出50余场晚会；举办了50场啤酒之王争霸赛，累计送出十万奖券和惊喜礼包；举办吟诗送瓜活动，共计送出数万斤西瓜，让近百万游客朋友在重渡沟充分体验夏日狂欢和文化盛宴，真正感受到重渡沟里避暑纳凉、休闲消夏的惬意之旅！