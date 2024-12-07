洛阳两家单位存在火灾风险被曝光

近日，洛阳市消防救援支队开展了火灾隐患专项排查行动，发现两家单位存在突出火灾风险，予以曝光，督促其尽快整改，消除安全隐患。 近日，洛阳市消防救援支队开展了火灾隐患专项排查行动，发现两家单位存在突出火灾风险，予以曝光，督促其尽快整改，消除安全隐患。 1.瀍河区老年公寓 隐患：8月份消防设施、器材维修保养记录未填写；场所内常闭式防火门未保持常关闭状态；一楼南侧楼梯间堆放杂物。 2.汝阳民康医院 隐患：西侧封闭楼梯间内违规设置厨房。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)