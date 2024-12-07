洛阳两家单位存在火灾风险被曝光

近日，洛阳市消防救援支队开展了火灾隐患专项排查行动，发现两家单位存在突出火灾风险，予以曝光，督促其尽快整改，消除安全隐患。
近日，洛阳市消防救援支队开展了火灾隐患专项排查行动，发现两家单位存在突出火灾风险，予以曝光，督促其尽快整改，消除安全隐患。
近日，洛阳市消防救援支队开展了火灾隐患专项排查行动，发现两家单位存在突出火灾风险，予以曝光，督促其尽快整改，消除安全隐患。
1.瀍河区老年公寓
隐患：8月份消防设施、器材维修保养记录未填写；场所内常闭式防火门未保持常关闭状态；一楼南侧楼梯间堆放杂物。
2.汝阳民康医院
隐患：西侧封闭楼梯间内违规设置厨房。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605