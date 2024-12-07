洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
免费听国手讲棋！围甲联赛洛阳专场即将上演
来源: 洛阳网 2025.08.25 17:07
　　2025年“三国赤壁古战场杯”中国围棋甲级联赛(以下简称围甲联赛)洛阳专场的比赛，将于8月27日进行，对阵的双方是河南丰博队和衢州烂柯队。这也是围甲联赛第6轮的一场比赛。

　　围甲联赛是国内最高规格的围棋团体赛，本年度共16支队伍参加，将进行15轮单循环比赛，每队每轮上场4名队员，分台次对抗，胜队得2分，负队得0分，双方战平各得1分，最终排名后两位的队伍将降至乙级队。截至目前，围甲联赛已进行了5轮比赛，衢州烂柯队积5分，排名第8；河南丰博队积3分，排名第15。两队排名虽相差较大，但其实之间只差一个胜场的积分。

　　河南丰博队是围甲联赛的“平民队伍”，即将出战的4名队员分别是刘兆哲六段、黄静远六段、王泽锦六段、马靖原六段，其中刘兆哲是洛阳籍，队中没有一个大牌队员，但都有冲击一流高手的实力，本队的目标是保级。

　　与河南丰博队相比，衢州烂柯队堪称豪华，队中拥有世界冠军柁嘉熹九段和唯一获得过棋圣、名人、天元三大头衔的连笑九段，以及陈玉侬八段、刘宇航八段。其中连笑、柁嘉熹都与洛阳主办的中国围棋棋圣战有缘，连笑获得过第三届冠军，柁嘉熹在首届比赛中打入决赛，最终获得亚军。

　　根据安排，河南丰博队主场与衢州烂柯队的比赛将于27日在位于涧西区春城路的洛阳中州酒店进行，当日下午2时，洛阳籍围棋国手王冠军八段将与王琦源业余6段搭档，对比赛进行大盘讲解，棋迷朋友届时可前往中州酒店免费现场观看大盘讲解。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：崔利利 ]
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
