免费测血糖血压！洛阳90家过期药品回收点最新名单公布

回收市民家里的过期药品，洛阳回收点最新名单公布，共计90家——今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，该局启动新一期“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，市民将家里的过期药品送到回收点之后，即可享受免费测量血压、血糖等保健服务。

洛报融媒记者了解到，“过期药品有回收，安全用药共守护”活动已经开展了2年，在总结此前经验做法的基础上，此次活动对现有的过期药品回收点布局进行了调整和优化，进一步扩大覆盖范围。其中，撤销部分药店门店不再参与活动，同时新增部分药店门店，侧重于选择此前没有设置回收点，不少市民尤其是老年人有较大需求的区域，最终依托零售药店确定并公布90家过期药品回收点名单，基本覆盖了15个县区的繁华地段或人口较为集中的住宅区。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，为了方便市民辨认，各个回收点仍然使用统一箱体，市民可以就近选择合适的回收点。您家里的过期药品，不限种类、不限名称、不限厂家，不管是否拆封，都在回收范围。具体的回收流程为：药店的工作人员负责接收市民的过期药品，逐一登记后放入过期药品回收箱，满箱后加贴封条，后期采取安全环保的方式由洛阳市市场监管局组织集中销毁，企业不得自行处理。

据悉，“过期药品有回收，安全用药共守护”活动启动以来，已累计集中销毁过期药品5.12吨，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，不断提升安全用药意识。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵利波 孙瑾靖 文/图)