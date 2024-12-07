洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？市教育局回应

近日，有网友通过洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳八高在分配宿舍时根据学生成绩进行划分，高分学生宿舍是配有六门大衣柜的六人间，低分学生宿舍是没有配置衣柜的八人间。

近日，有网友通过洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳八高在分配宿舍时根据学生成绩进行划分，高分学生宿舍是配有六门大衣柜的六人间，低分学生宿舍是没有配置衣柜的八人间。此外，学生宿舍楼并没有配备饮水机。

对此，洛阳市教育局回复：洛阳八高学生宿舍划分主要依据班级序列，兼顾倾斜高三、男女比例等实际，不以成绩为准。

对于宿舍饮用水设备配置，目前学生宿舍水电、场地等状况暂不具备施工安装条件，学生可从教学楼接水饮用(每层均配置2-3台，完全够用)，敬请谅解。

