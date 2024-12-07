洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
2025年度市级创新联合体开始备案
2025年度市级创新联合体开始备案
来源: 洛阳网 2025.08.25 08:41
　　记者从市科技局获悉，2025年度市级创新联合体即日开始备案。获备案单位将在项目研发、人才引育等方面享受支持政策。

　　市级创新联合体由企业、高等学校、科研院所、新型研发机构、实验室或其他组织机构等多个独立法人单位组成，成员单位原则上不少于10家(含)，其中产业链企业占50%以上。技术研发、成果转移转化、检验检测、科技咨询、科技金融、科技服务等相关机构也可参与。

　　组建创新联合体应有明确的产业发展方向和目标，有一项或若干项有待突破、可促进形成国内领先、拥有自主知识产权的共性技术难题，或有前瞻性、有望在国际上领先的技术方向，能推动产业基础再造和产业链提升。申报建设创新联合体需具备牵头单位、成员单位、组建协议、首席科学家四个条件。

　　获备案单位支持政策包括：优先推荐申报省级及以上科技创新项目；市重大科技计划项目征集凝练时优先定向选择委托创新联合体“出题”；支持引进或培育一流创新人才和团队，优先按照相关人才政策给予支持等。

　　牵头单位须按照有关程序发起组建，并签署联合共建协议，成立相应组织机构。其后，牵头单位须填写完整的申报材料，并报送所在县区科技主管部门，经县区科技主管部门审核盖章后，报送市科技局。截止时间为10月9日。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)
洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫
