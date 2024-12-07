省级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室公开征集典型问题线索

2024年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《整治形式主义为基层减负若干规定》(以下简称《若干规定》)，从切实精简文件、严格精简会议、统筹规范督查检查考核、规范借调干部、规范政务移动互联网应用程序管理、规范明晰基层权责、规范创建示范和达标活动等7个方面提出明确要求，做出具体规定。

2024年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《整治形式主义为基层减负若干规定》(以下简称《若干规定》)，从切实精简文件、严格精简会议、统筹规范督查检查考核、规范借调干部、规范政务移动互联网应用程序管理、规范明晰基层权责、规范创建示范和达标活动等7个方面提出明确要求，做出具体规定。 2024年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《整治形式主义为基层减负若干规定》(以下简称《若干规定》)，从切实精简文件、严格精简会议、统筹规范督查检查考核、规范借调干部、规范政务移动互联网应用程序管理、规范明晰基层权责、规范创建示范和达标活动等7个方面提出明确要求，做出具体规定。今年8月6日，新华社受权公开发布《若干规定》全文。为贯彻落实党中央关于整治形式主义为基层减负的决策部署和省委工作要求，持续推动《若干规定》贯彻执行，省级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室发布整治形式主义为基层减负典型问题线索征集二维码(电脑端：浏览器网址https://hnswdc.henansw.gov.cn/)，面向全省广大干部群众公开征集违反《若干规定》的普遍性、典型性问题线索，以及群众反映强烈的形式主义加重基层负担方面的问题。 省级层面专项工作机制办公室将对有关问题线索及时跟进核查，对反映属实的典型问题进行通报整改。