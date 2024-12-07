聚焦文旅！洛阳平台经济招商亮出“硬核”名片

夜幕下的863创智广场，跨境电商直播基地的灯牌与动漫企业的渲染机房交相辉映。在洛阳一诺文化发展有限公司办公区，团队成员有的捕捉流体运动物理特性，有的研究流体力学原理，有的收集分析真实水流素材……这样的场景，已经成为一诺文化的日常。

夜幕下的863创智广场，跨境电商直播基地的灯牌与动漫企业的渲染机房交相辉映。在洛阳一诺文化发展有限公司办公区，团队成员有的捕捉流体运动物理特性，有的研究流体力学原理，有的收集分析真实水流素材……这样的场景，已经成为一诺文化的日常。

一诺文化总经理王丽歌的手机屏保，定格着团队精心制作的一张雨滴动态图——这是《哪吒之魔童闹海》中申正道打斗场景特效的0.1秒特写镜头。

“这个看似简单的镜头，反复迭代了9个版本，最终让申正道的杀气‘滴’进观众心里。”近日，一诺文化团队视效负责人的讲述，揭开了这个扎根洛阳的CG团队的成长路径。

“国内头部动画公司的需求文档中，经常出现参考‘一诺团队特效示例’的情况。”上述负责人展示了微信聊天记录，上海某知名制片人在新需求中写道：“请参考功法特效，处理这次的特效。”

作为洛阳平台企业，成立于2016年的一诺文化，已先后承担了《姜子牙》《熊出没》《超级飞侠》等多部国漫的特效制作，2019年还曾参与制作《哪吒之魔童降世》。此外，该企业还承接了国内知名动漫、游戏的制作，如《王者荣耀》《诛仙》等热门游戏，以及《斗罗大陆》《斗破苍穹》等国产热剧。

随着一诺文化在行业崭露头角，“洛阳制作”也实现了从“幕后支撑”到“台前引领”的转型升级。这种专业口碑，正逐渐转化为产业吸引力。

6月底，在市商务局的指导下，一场平台经济与文创产业招商推介会在杭州举行。当现场播放这段“雨滴诞生记”时，6家动漫企业当即询问产业园进驻政策。

“他们看中的不仅是成本优势，更是这种‘像素级较真’的产业基因。”负责对接的市商务部门相关负责人说，当场达成考察意向6个，在随后的企业拜访中，共形成投资及合作意向15个。

为推动平台经济发展，今年7月，我市出台《洛阳市2025年平台经济招商行动计划》，围绕新电商、文旅文创、短视频、数据标注、呼叫服务等领域，开展精准招商，推动平台经济企业加快集聚。

在文旅文创领域，聚焦动漫外包、景区数字化等，充分发挥洛阳丰富的历史文化、自然风光、新文旅等场景优势，瞄准影视平台开展精准对接；在短视频创作领域，主动承接郑州、西安等周边短视频产业外溢业务，招引头部企业、IP持有方及技术公司，形成产业集聚效应。

到2025年年底，我市将谋划平台经济招商项目80个，赴先行先进地区精准对接30批次，精准拜访对接企业100家，组织重点招引活动5场以上，力争引育30个平台经济合作项目；围绕关键领域、重要环节、重点招商区域持续发力，推动全市平台经济产业规模稳步增长、质量效益同步提升。

“团队的目标是用更高制作水平，结合丰富在地文化资源，推出更多优秀作品。”一诺文化在杭州推介会上传递的信息，正展现出洛阳平台企业不断突破的决心。

在这座“把0.1秒镜头当艺术品雕琢”的城市，招商故事不再停留于政策对比，而是藏在每一帧让行业惊叹的画面里，这是洛阳平台经济发展前景最好的广告。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉 文/图）