洛阳纪检监察机关：发挥监督保障作用 服务发展第一要务

近日，宁德时代洛阳基地二期项目加紧设备安装与调试，预计今年四季度投产，其崭新厂房与已投用的一期厂区连成一片。自一期投产以来，累计产值突破50亿元，带动众多新能源企业逐“链”而来。

近日，宁德时代洛阳基地二期项目加紧设备安装与调试，预计今年四季度投产，其崭新厂房与已投用的一期厂区连成一片。自一期投产以来，累计产值突破50亿元，带动众多新能源企业逐“链”而来。

在宁德时代洛阳基地项目建设过程中，市纪委监委成立监督服务保障组，通过调研、发函、督办等方式，督促相关部门为项目建设破难点、疏堵点，保障项目顺利推进。

高质量发展，离不开高质量监督。今年以来，我市纪检监察机关围绕深化改革目标找准监督切入点，坚持定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，充分发挥监督保障作用，以高质效履职服务发展第一要务。

精准监督护航重点项目建设

“在生产经营当中有哪些困难？各项惠企政策都享受了吗？”近日，市城乡一体化示范区纪工委监察工委工作人员来到国创动力电池配套产业园现场，了解企业生产经营情况。

国创动力电池配套产业园是宁德时代洛阳基地的关键配套园区。按照市纪委监委要求，市城乡一体化示范区纪工委监察工委成立4个服务企业工作专班，按照“一企一策”原则，定期到企业走访，推动解决企业所急所需。

为加快推动洛阳石化百万吨乙烯项目建设，孟津区纪委监委成立专项督导组，深入项目一线，紧盯化工产业园区扩区等重点工作开展监督检查，在发现问题、解决问题、完善制度上持续发力，护航产业项目高效推进。

全市纪检监察机关从厘清职责任务入手，建立责任清、情况准、可量化、可评价的监督台账，完善常态对账、动态清账机制，督促各地各部门把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、形成新质生产力、实现新旧动能转换上，着力提升创新能级，构建现代化产业体系，因地制宜推动产业高端化智能化绿色化发展。

今年以来，我市纪检监察机关聚焦市委“三项重点工作”，充分发挥监督保障产业发展工作专班作用，制定专项工作方案，围绕构建高能级创新载体、推进创新主体倍增、壮大优质市场主体等6项产业发展重点任务、27个落实事项开展监督检查，督促各级职能部门建立完善重点任务项目清单，助推呼南高铁焦济洛平段、宁德时代洛阳基地三期和四期等794个重大项目开工，为构建现代化产业体系提供了坚强纪律保障。

专项监督营造良好发展环境

日前，在洛邑古城外的一家汉服店内，妆造师巧手翻飞，为游客盘起发髻、贴上花钿；衣架旁，店主李女士正清点新到的唐制襦裙。“现在，规矩立起来了，生意更红火了。”李女士说。

当下，汉服体验已成为我市新文旅产业的重要一环。老城区纪委监委围绕打造高品质古都文化体验区和汉服产业发展，成立工作专班，制定专项监督方案，深入相关企业和汉服采购商群体实地走访，推动市场监管等职能部门加大对“汉服+”产业的服务保障力度，着力纠治影响政策落地、破坏市场秩序的突出问题。

今年以来，我市纪检监察机关持续深化专项监督治理，着力营造有活力、有秩序的良好发展环境。

涧西区纪委监委紧盯重点片区提升改造项目建设，建立责任划分、当场反馈、跟踪督导、整改落实闭环机制，推动主责单位高效履职；汝阳县纪委监委紧盯矿山等安全生产问题易发多发领域开展专项监督检查，对发现的问题现场交办、督促职能部门跟进整改……

市纪委监委建立了纪检监察干部联企走访工作机制，对企业反映问题列单、领单、办单、清单，推动相关职能部门全面落实监管责任，保障惠企利企政策落地见效。同时，围绕新兴产业项目审批、资金使用等跟进监督，推动市、县两级政务服务中心设立“有诉即办”窗口16个，为产业项目建设排忧解难、清障护航。

今年以来，全市纪检监察机关紧盯涉企行政执法、政务服务等领域明察暗访2100余次，精准帮助企业解困增效，严肃查处一批破坏营商环境问题，为文旅产业、新兴产业项目高质量发展提供了坚强保障。

日常监督助力治理效能优化

“刚当选时，不知道该监督什么、怎么监督，经过培训学习和实践锻炼，现在不再为这些发愁了。”近日，说起工作历程，瀍河区白马寺镇韩旗村纪检委员兼村务监督委员会主任石建阁由衷感慨。

能监督、会监督是提升基层日常监督质效的重要抓手。针对村务监督能力不强、政策把握不精准等问题，市纪委监委今年组织全市190个乡镇(街道)纪(工)委书记集中培训，并指导各县(区)纪委监委搭建“练兵场”，以定期轮训、以案代训、带案参训等方式，加强对基层纪检监察干部的技能培训和实战锻炼。

为做实做细日常监督，市纪委监委从完善基层监督体系入手，全面推进村纪检委员兼任村务监督委员会主任，推动村级监督信息互通、程序契合、工作融合，构建基层监督“一盘棋”工作格局。截至目前，全市3211个村(社区)均实现村纪检委员兼任村务监督委员会主任。

“在核查村干部赖某某违规为村民办理低保的问题线索过程中，因案情复杂始终无法突破，镇纪委遂将该案报至孟津区纪委监委第三纪检监察协作片区，经研判，启动片区协作机制协同攻坚，很快就查明赖某某有关问题并给予相应处分。”近日，谈起监督力量的整合，孟津区横水镇纪委书记孙亚飞说。

基层监督点多面广，圈子小、人情密，难免影响监督质效。市纪委监委按照地域相近、便于协作原则，划分70个纪检监察协作区，建立重点领域联动监督、重要线索集中排查、重大案件联合查办制度，通过在线索处置、联动监督、案件办理、警示教育等方面纵向调度、横向配合，有效盘活县乡村三级监督力量。

针对基层监督点多、面广、难度大的情况，市纪委监委强化对基层监督力量的管理和指导，以片区协作联动为载体，建立“市带县”“老带新”等常态化培训机制，深化片区协作，凝聚监督合力，推动力量下沉、监督落实，实现基层监督从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭旭光 通讯员 黄先锋）