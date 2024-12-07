手绘汉服纹样 传承古韵

近日，洛阳民俗博物馆工作人员走进瀍河区东关社区新时代文明实践站，为社区青少年带来了以传统服饰文化为主题的“文博小课堂”。
近日，洛阳民俗博物馆工作人员走进瀍河区东关社区新时代文明实践站，为社区青少年带来了以传统服饰文化为主题的“文博小课堂”。活动中，宣讲员通过丰富的图片和互动问答，生动讲解了中国传统服饰的形制与特点。在手工实践环节，孩子们拿起画笔绘制传统服饰纹样，感受中华传统服饰文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杨柯馨 摄）
