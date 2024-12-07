洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“洛阳创新”为大国重器装上“国产保护盾”
来源: 洛阳网 2025.08.25 08:30
　　近日，记者从洛阳理工学院获悉，由洛阳穹盾蓝涂团队自主研发的超高速涡轮发动机叶片涂层，成功实现1700℃超高温环境下稳定服役，性能指标达到国际先进水平，将为C919大飞机、长征系列火箭等大国重器装上“国产保护盾”。

　　洛阳穹盾蓝涂团队由清华大学、洛阳理工学院等高校跨学科专家组成，依托国家重点实验室和河南省特种防护材料重点实验室，围绕航空发动机涡轮叶片涂层耐高温、抗腐蚀、高结合强度等多重需求，聚焦传统涂层厚度普遍在0.5毫米以上且存在热膨胀系数不匹配、易剥落等问题，历经4年科研攻关，将涂层厚度降至0.3毫米，并成功解决了航空发动机热端部件耐高温、抗腐蚀等世界性难题，显著提升了设备使用寿命。

　　“我们建立了600余片发动机叶片样本数据库，采集不同工况下的涂层性能数据，为工艺优化提供了精准依据。”该团队负责人韦昊宇介绍，团队创新悬浮等离子喷涂工艺，通过自动优化喷涂参数，使涂层均匀性提升40%、生产效率提高25%，单台设备日产能从50片提升至80片。此前，该涂层已成功在C919大飞机发动机燃烧室、高压涡轮等关键部件试验应用。

　　该技术已于今年5月通过国家重点实验室中试认证，获20项国家发明专利及软件著作权，形成了全链条自主知识产权体系。下一步，该团队将研发第五代自修复涂层，通过嵌入微胶囊修复剂，实现微裂纹自动修复，预计可再提升设备寿命50%。相关技术还将拓展至高铁、船舶、核电等民用领域，为高端装备提供全生命周期防护解决方案。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王敏)
[ 责任编辑：崔利利 ]
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
