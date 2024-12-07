暴雨预警解除！洛阳市终止防汛四级应急响应

24日傍晚，洛阳市防汛抗旱指挥部发布通知，自当日19时30分起终止市级防汛四级应急响应。 24日傍晚，洛阳市防汛抗旱指挥部发布通知，自当日19时30分起终止市级防汛四级应急响应。 目前，洛阳市暴雨预警已解除，未来一段时间我市无明显大范围强降雨过程。依据《洛阳市防汛应急预案》相关规定，经会商研判，洛阳市防指决定自8月24日19时30分起终止市级防汛四级应急响应。 通知指出，目前洛阳正处于主汛期，局部强对流天气、短时强降水时有发生。要坚决克服麻痹思想、松劲情绪、侥幸心理，持续做好24小时防汛值守，突出抓好重点部位和薄弱环节防范，加强监测预报预警，加密会商研判，坚决做到汛期不过备汛不断、防御不止，确保安全度汛。各县区要结合本地实际情况，密切跟踪汛情变化，科学分析研判，决定是否调整或维持本地区应急响应，并扎实做好后续防范应对工作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）