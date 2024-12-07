未来一周洛阳多阵雨雷阵雨 气温较前期有所下降

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，我市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，我市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，我市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。 具体预报如下： 今天夜里：阴天间多云，部分地区有阵雨、雷阵雨。 8月25日(周一)：阴天到多云，有分散性阵雨、雷阵雨，局部大雨或暴雨，气温22℃～30℃。 8月26日(周二)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温23℃～30℃。 8月27日(周三)：多云间晴天，气温23℃～32℃。 8月28日(周四)：多云，气温24℃～34℃。 8月29日(周五)：多云间阴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃～32℃。 8月30日(周六)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温22℃～31℃。 8月31日(周日)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温23℃～30℃。⑥