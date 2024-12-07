宠客升级！隋唐洛阳城景区再放大招

部分楼层免费开放、免费开展公益讲解、节目全新改版升级……2025年暑期即将结束，洛阳文旅市场依旧热度不减，近期，隋唐洛阳城景区再次推出宠客举措，为海内外游客营造别样体验。

【全面开放】

近期，应天门第六层开放。登上紫微观景台，广大游客可俯瞰洛阳城，将秀美风光尽收眼底。游客可以步行登上六层，也可选择乘坐东侧直梯直达六层。具体开放时间为：每天9:00至22:00

【免费听讲】

近期，“明堂故事会”公益讲解活动在明堂政德厅举行。讲解员以“开盲盒”的趣味形式，生动讲述狄仁杰断案、姚崇治国安邦、娄师德谦逊仁厚等历史典故，带领游客穿越千年，聆听唐代历史名人的传奇故事，感受盛唐风云。

该公益讲解每天三场，分别为9:40；10:40；11:40，将持续至8月31日。

【全新演绎】

最近，河南首部古装情景剧《明堂幻像》迎来全新改版。全新的剧本，全新的演员，用一场穿越千年的奇遇，将明堂、牡丹仙子、武则天女皇等洛阳历史文化符号有机融合，通过诙谐幽默且感人至深的演绎，引发观众共鸣。