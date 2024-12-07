洛阳市9个文艺家协会选举产生新一届主席团

8月22日至24日，洛阳市文联所属9个文艺家协会分别召开会员代表大会，选举产生新一届理事会和主席团。

经选举，张建京当选洛阳市美术家协会主席，关美利当选洛阳市戏剧家协会主席，王永为当选洛阳市曲艺家协会主席，刘灿辉当选洛阳市书法家协会主席，姬丽娜当选洛阳市音乐家协会主席，董晓跃当选洛阳市电影电视家协会主席，李学武当选洛阳市民间文艺家协会主席，曾宪平当选洛阳市摄影家协会主席，任禾(笔名会说话的肘子)当选洛阳市作家协会主席。

过去五年，洛阳文艺工作者坚持“二为”方向和“双百”方针，以赤子之心扎根河洛沃土，以工匠精神淬炼艺术精品，用笔墨书写时代变迁，用音符奏响发展强音，用影像记录社会进步，创作出一大批有筋骨、有道德、有温度的精品力作，为现代化洛阳建设注入了强劲的精神动能。

按期换届是保证文艺家协会持续健康发展的重要机制。此次集中换届，不仅是文艺事业薪火相传的制度性安排，更是优化梯队、增强活力的关键举措。

洛阳市文联秉持“优化换届流程、节约换届成本”原则，创新采用“集中统一换届”模式，严格依照章程规范，突出德艺双馨导向，注重选拔优秀青年人才进入协会理事会和主席团。这一改革创新，必将为文艺家协会注入新鲜血液，构建老中青相结合的人才梯队，焕发协会新活力。

洛阳市文联所属文艺家协会将自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦“两高四着力”，紧扣全国有荣誉、全省有影响、全市有作为、全民有感受的工作目标，努力抓好“做人的工作”这一核心任务和“创作生产优秀作品”这一中心环节，勇担使命、扎根生活、守正创新、建强队伍，在深入生活、扎根人民中进行艺术创造，用更多既彰显中华文明、中国气派，又体现中原风格、洛阳特色的精品力作，奏响新时代黄河文化的壮丽乐章。