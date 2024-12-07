暴雨来袭！洛阳局地降雨量超130毫米 请加强防范

8月24日上午，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，23日8时至24日06时，全市平均降雨量为22.4毫米，国家观测站降雨量最大为偃师46.5毫米，乡镇站降雨量最大为洛宁县龙门店131.8毫米。

8月24日上午，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，23日8时至24日06时，全市平均降雨量为22.4毫米，国家观测站降雨量最大为偃师46.5毫米，乡镇站降雨量最大为洛宁县龙门店131.8毫米。 8月24日上午，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，23日8时至24日06时，全市平均降雨量为22.4毫米，国家观测站降雨量最大为偃师46.5毫米，乡镇站降雨量最大为洛宁县龙门店131.8毫米。 23日白天到24日早上，洛阳市出现分布不均匀的阵雨、雷阵雨，新安等县区及主城区出现局地暴雨，洛宁、孟津局地出现大暴雨。 23日8时至24日06时，国家观测站降雨量前五位是偃师46.5毫米、主城区33.9毫米、汝阳32.7毫米、宜阳32毫米、伊川29.3毫米。同时段乡镇站雨量前三位是洛宁县龙门店131.8毫米、孟津区会盟125.9毫米、孟津区寺院坡121.9毫米，100毫米以上有3个站，50毫米以上有38个站。最大小时降雨量出现在洛宁县龙门店80.4毫米(23日17时至18时)。 洛阳市防指于8月23日22时30分启动市级防汛四级应急响应。洛宁县、伊川县、栾川县、嵩县、偃师区、孟津区、涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区等12个县区启动防汛应急响应。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）