涉及6个县区！洛阳发布地质灾害气象风险黄色预警

24日早，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，当日8时至20时，孟津区、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县存在黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大。
黄色预警区域：孟津区、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(6个县区，19个乡镇/街道)。
1.孟津区：小浪底镇
2.栾川县：三川镇、耕莘街道、赤土店镇、秋扒乡、狮子庙镇、陶湾镇、白土镇、石庙乡、叫河镇、冷水镇、潭头镇
3.嵩县：旧县镇
4.汝阳县：小店镇
5.宜阳县：张坞镇、锦屏镇
6.洛宁县：兴华镇、下峪镇、涧口乡
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
