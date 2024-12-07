洛阳市启动防汛四级应急响应

8月23日夜，洛阳市防汛抗旱指挥部启动市级防汛四级应急响应。 8月23日夜，洛阳市防汛抗旱指挥部启动市级防汛四级应急响应。 23日夜里至25日，洛阳市有一次较明显降水天气过程，全区有中到大雨，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。特别是洛宁县、栾川县、嵩县、伊川县、新安县、偃师区、孟津区以及主城区等多区域出现强降雨。 按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，洛阳市防指决定于8月23日22时30分启动市级防汛四级应急响应。 洛阳市防指要求，要加强会商研判，第一时间发布预警信息，突出抓好山洪灾害、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝、挡水坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间管控，严格按照关、降、停、撤、拆“五字要诀”的要求，做好灾害应对和人员转移避险工作。各级防汛责任人立即上岗到位，24小时值守；各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）