预警升级！洛阳市气象台发布暴雨橙色预警

洛阳市气象台8月23日21时将暴雨黄色预警信号升级为暴雨橙色预警信号：预计未来3小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。

洛阳市气象台8月23日21时将暴雨黄色预警信号升级为暴雨橙色预警信号：预计未来3小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。 洛阳市气象台8月23日21时将暴雨黄色预警信号升级为暴雨橙色预警信号：预计未来3小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。 防御指南： 1.进入暴雨防御状态，政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作。 2.受暴雨洪涝威胁的危险地带应停课、停业(除特殊行业外)、停止集会。 3.居民应尽量减少出行，关好门窗，地处低洼的居民要准备沙袋、挡水板等物品，或砌好门槛，以防止洪水进屋。 4.地下商场、地下停车场、下沉式隧道、易涝点等部位必要时要及时封闭。地铁、隧道、涵洞，公共设施的地下空间，立交桥、下沉式建筑等易积水的低洼区域，必要时要迅速关闭，严防雨水倒灌引发事故。 5.做好城市、农田的排涝工作，注意防范可能引发的城市内涝和山洪、滑坡、泥石流等灾害。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）