祝贺！洛阳荣膺金牌榜奖牌榜总分三项第一

记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在刚刚结束的“奔跑吧·少年”2025年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛上，洛阳选手表现抢眼，以9金6银3铜、团体总分336分的佳绩，获得全省金牌榜、奖牌榜、总分三项第一。

本次比赛在安阳举行，由河南省体育局主办，河南省游泳赛艇皮划艇运动中心等单位承办，来自全省13支代表队、640余名运动员参赛，比赛分为男子甲组乙组、女子甲组乙组，共计23个项目。

作为全省皮划艇项目的劲旅，洛阳代表队近些年的表现可圈可点。在洛阳举办的省十四运会上，洛阳队以11金7银8铜的佳绩获得皮划艇项目奖牌榜、积分榜“双料第一”。2024年的全省大赛上，洛阳队在比赛中继续延续良好势头，获得奖牌榜和积分榜第一。

洛阳市青少年体育训练中心有关负责人表示，皮划艇项目逐渐普及，群众关注度也日益提高，不少省内兄弟城市也在全力提升竞技水平，这些都给洛阳队的训练比赛带来一定压力。未来，洛阳市青训中心将继续推动体教融合发展战略，坚持因材施教，科学训练，挖掘培养更多优秀人才，争取创造更多佳绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 殷效辉 文/图）