打卡工业遗址 感受洛阳青春活力

来洛阳旅游，不光能触摸隋唐文化，还能体验赛博朋克工业遗址风！这个周末，位于洛阳阳光里文创园的“阳光里NBA·咪咕”球场热闹非凡。2025年城市篮球联盟青少年篮球精英赛火爆举行，一场体旅融合的青春风暴，为火爆的洛阳暑期文旅市场再添活力。

本次比赛为期三天，由城市篮球联盟主办，洛阳市篮球协会承办，洛阳文旅集团资产运营有限公司阳光里文创分公司等单位协办，全省16支代表队240名青少年选手参赛。

此次比赛场地——“阳光里NBA·咪咕”球场由洛阳文旅集团、中国移动咪咕公司联合打造，充分参考北京首钢冷却塔的改造经验。该项目利用阳光里文创园内的一座高90米、直径70米的冷却塔进行改造建设。通过“体育+工业遗产”跨界构想，巧妙利用宏大空间，打造出两个符合国际篮联标准的下沉式篮球场，并配备了专业照明与专业运动地板，实现了工业遗迹粗犷美学与现代运动场馆功能完美融合。

作为洛阳青年文旅全新的打卡地，自今年6月中旬正式投用以来，“阳光里NBA·咪咕”球场举办多场赛事活动，吸引了青年游客的瞩目。该球场的建成，为洛阳增添了一座高标准运动场地，正在通过“赛事+网红打卡”的模式，激发全民运动热情，让更多市民走进球场、爱上篮球，为洛阳体育事业发展注入新动能。

未来，阳光里文创园作为工业旧址活化标杆项目，将继续深耕“体育+文旅”融合模式，致力于潮流、运动、亲子等核心场景构建，引入更多潮流文化活动，将工业遗产赋予新的时代内涵。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 肖志伟）