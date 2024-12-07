洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
中到大雨！局部暴雨！洛阳市发布防范通知
来源: 洛阳网 2025.08.23 10:45
　　22日晚，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布关于做好中到大雨天气过程防范应对的通知。

　　25日前，洛阳市有一次较明显降水天气过程，全区有中到大雨，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　本轮降水天气过程有利于缓解前期高温，但需防范局地短时强降水诱发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝、农田渍涝等风险。且本轮降水正值暑期旅游旺季，需关注短时强降水、雷暴大风等强对流天气对道路交通、旅游出行以及在建工程、简易构筑物、电力通讯设施等的不利影响。

　　通知要求，当前正值主汛期，各级、各有关部门要进一步提高思想认识，切实强化风险意识、底线思维，坚决克服麻痹思想、松懈情绪，周密细致做好山洪和地质灾害等的防范工作。

　　精准监测预警和会商研判。要密切关注天气变化趋势，重点降雨影响区域要强化与属地气象部门的沟通联系，掌握最新天气预报、气象灾害预警信号和风险提示。重点降雨时段要加密监测频次，滚动递进预报预警，及时多渠道发布短临预报预警，确保暴雨、洪水、山洪和地质灾害等预警信息第一时间传递到镇村、入户到人。要加强多部门联合会商研判，尤其是降雨集中时段，滚动研判分析，要紧盯应急预案，一旦达到相应条件，果断启动、调整应急响应。

　　强化应急“叫应”和转移避险。严格落实预警“叫应”和跟踪反馈机制，高级别预警信息要坚决第一时间“叫应”到基层一线防汛责任人，要将外来游客、施工工地人员等一并纳入基层网格“叫应”范围，确保预警“叫应”覆盖无遗漏。要严格按照“四个一律”要求，及时果断组织受威胁群众转移避险，突出扩面和提前量，充分发挥基层组织自救互救作用，落实老弱病残孕幼等特殊群体“一对一”转移避险措施，坚决守牢防汛安全底线。

　　突出重点区域重点部位防范。要加强对洪涝灾害风险区、地质灾害隐患点、城市易涝积水点、中小型水库、河道堤防、尾矿库、山丘区旅游景点、网红打卡地、施工工地营地、桥涵隧洞、地下空间等重点区域以及养老机构、中小学校、培训机构、医院、商超等人员密集场所的各项防范措施落实，严密巡查防守，动态排险除患，及时完善方案预案，提前预置抢险救援力量、物资和应急通信装备，随时做好应急处突准备。

　　严格值班值守和信息报送。要严格落实领导带班和24小时防汛值班制度，全面备勤救援，及时准确报送险情、汛情和防汛工作信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
