河南大学抗战时期嵩县办学旧址纪念馆：烽火育才 造福当地

河南大学抗战时期嵩县办学旧址纪念馆位于嵩县城关镇上仓村，这里曾是一座财神庙。抗战时期，这里是河南大学医学院附属医院所在地。如今，这里成了见证中国高等教育“烽火逆行”的课堂。

在纪念馆内重温入党誓词

河南大学抗战时期嵩县办学旧址纪念馆位于嵩县城关镇上仓村，这里曾是一座财神庙。抗战时期，这里是河南大学医学院附属医院所在地。如今，这里成了见证中国高等教育“烽火逆行”的课堂。

1937年12月，日寇铁蹄践踏黄河流域，豫北、豫东相继沦陷，古城开封告急。为抢救和保护中原文化教育血脉，河南大学师生被迫离开开封，开始流亡办学。1938年年初，河南大学文、理、法三学院陆续迁至信阳鸡公山，后又迁至南阳镇平。1939年春，为再度逃避战火，立足未稳的河南大学不得不另觅安全之地。

刚临危受命的河南大学校长王广庆是新安人，比较熟悉豫西的地形民情，且有较多故友，人脉较广，于是决定前往豫西寻找最佳办学之地。他在嵩县县城偶遇同学、潭头高级小学校长马振堂，马振堂极力主张河南大学到嵩县潭头(今属栾川县)办学。王广庆在嵩县县城、潭头实地考察后，认为嵩县相对安全，是逃避战乱的理想办学之地，遂决定迁校至此。

1939年5月，王广庆带领河大师生及眷属，携图书、资料、仪器等自镇平出发，经艰苦跋涉抵达嵩县，将校本部及文、理、农三学院(法学院已撤销合并)安置在潭头，将医学院安置在嵩县县城西关一带的民房、庙宇内。

嵩县地处深山区，交通不便，当时没有一家医院，缺医少药情形极为严重。百姓患病大多靠土方草药治病，甚至有些还靠烧香求神来驱病。河南大学医学院迁至嵩县后，在经费减少、物资短缺的情况下，努力增设附属医院。为保证接诊看病需要，医学院在财神庙院内新盖了5排35间草房，作为附属医院门诊部，开设内科、外科、小儿科、妇产科、五官科、皮肤科、眼科等科室，还设立了有30张病床的病房。

在嵩县办学期间，医学院还创办“高级助产职业中等专业学校”“高级护士职业学校”，开设产科学、儿科学、内科学、妇科学等学科，推广新法接生，宣传、普及卫生防疫知识。

河南大学医学院在当时是北方最好的医学院，拥有一批一流教授，这在战时十分难得。这些教授医德高尚，终日为求诊者治疗，以自己辛勤的汗水，赢得了百姓的信赖和称赞，与山区百姓建立了深厚的感情。

他们通过手术治愈了许多病人，对猩红热、黑热病、性病等久治不愈的疑难病症也有独到的治疗方法。县城没有供电设备，他们甚至在汽灯下做外科手术，儿科、妇科更是不论时间，凡有病人，立即处理。

过去，嵩县城墙外到处是夭折的婴儿。河南大学医学院到来后，通过医院接生，夭折婴儿大为减少，有村民将自己的儿子取名院生，以铭记医院的恩情。

河南大学医学院把先进的医疗技术带到嵩县，又有医术精湛的教授坐诊，成功治愈了大批病人，同时还为嵩县培养了一批批优秀医务人员，对破除迷信、宣传科学、倡导新风、促进嵩县医疗卫生事业发展起到了很大作用，为国家发展和抗战胜利作出了积极贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵明辰 张清波 文/图）