嵩县：让城市过客变成治理主人

6日正午，刚下过雨的柏油路还有些湿滑。外卖小哥刘广锋骑着电动车穿行在嵩县何村镇瑶北坡社区。他的目光不时扫过路边，看电动车碾过井盖时是否松动，看路过的楼道里是否堆积杂物。

外卖小哥拍照上报问题

“以前总觉得，社区的事归社区管，我们就是个过客。”他把车停在二桥头路口，指着脚边裂开的井盖感慨，“谁能想到，现在我上报的问题，很快就能解决。”

改变要从不久前的一场座谈会说起。

瑶北坡社区地处城乡接合部，外卖员、网约车司机等新就业群体众多，党员基数庞大。自党建引领基层高效能治理工作开展以来，当地充分挖掘新就业群体治理潜力，引导新就业群体党员在政策宣传、矛盾调解、志愿服务、应急处突中积极发挥作用，延伸党的基层治理工作触角。

“外卖小哥们每天在社区转十几个小时，哪儿的楼道灯坏了、井盖松了比我们还清楚，为啥不问问他们的意见？”在何村镇组织的“党建引领高效能治理暨党员‘双报到’工作”座谈会上，嵩县县委组织部主要领导把问题抛给了台下的社区相关负责人。现场就得到了刘广锋等瑶北坡社区新就业群体党小组党员们的响应。

“你看，这是这几天上报的路灯故障。”刘广锋打开手机里的“嵩口气儿”小程序，页面上清晰显示着上报时间、定位和现场照片。

“以前发现问题得找社区、找物业，现在点几下屏幕，镇治理中心直接派单给责任部门，一般3天内就能解决。”更让刘广锋惊喜的是，每条上报信息后面都标着已办结，还有处理前后的对比图，这种“说了不白说”的感觉，比多跑两单挣的钱还实在！

而在那次座谈会上，刘广锋也说出了自己的心声：“我们送单最怕夏天——电动车续航焦虑，人更焦虑！要是能在重点商铺设个补给站，免费喝口水、充充电，那可太解乏了！”话音刚落，社区党支部书记杨意波就在本子上画了个星号：“这个问题，列入治理清单！”

几天后，社区里原本堆着杂物的便利店门口，立起了一块写着“骑手补给站”的牌子；原本冷清的快递驿站，也添了带USB接口的休息桌。“现在送单累了，往补给站一钻，喝杯凉茶，给手机充会儿电，比在树底下歇着强多了！”刘广锋摸着补给站的木椅，嘴角止不住上扬。

如今在嵩县，像刘广锋这样的人已有上百个。为了鼓励更多人参与，嵩县推出“治理积分”制度：上报有效问题、参与志愿服务、帮助邻里调解，均能得到相应积分，积分可用于兑换洗衣液、充电宝等生活用品。

据统计，今年以来，嵩县已在11个社区召开群众参与式治理座谈会，收集并解决问题近百个，其中超七成的建议来自新就业群体。

“让城市过客变成治理主人。”嵩县县委组织部相关负责人坦言，当每个普通人的微力量汇聚成大能量，我们看到的不仅是社区环境的改善，更是“人人有责、人人尽责、人人享有”的治理新图景。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 孙存存 张伊鸣 文/图）