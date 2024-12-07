凝聚三方共识 扩大交流合作 共创青年与洛阳发展美好未来

21日，民盟河南省委员会青委会、洛阳市青联、民盟洛阳市委员会青委会三方共建签约活动举行。

根据协议，三方将通过深化交流合作与创新体制机制，搭平台、聚资源、优服务，重点加强青年在科技创新、文旅发展、乡村振兴、志愿服务等领域的互动交流，常态化开展青年交流参访、研学实践、产业对接等活动，进一步凝聚新时代青年力量，助力洛阳青年友好型城市建设。

在活动现场，来自文化、教育、科技等领域的青年代表围绕科技赋能制造业发展专题和推动框架协议落实落地展开热烈讨论。大家纷纷表示，此次框架协议的签订为青年成长成才搭建了更加广阔的平台，将进一步凝聚共识、扩大交流、推进合作，共创青年与洛阳发展的美好未来，为现代化洛阳建设贡献更多青春力量。

民盟河南省委会专职副主委柳锋波，市政协副主席、民盟洛阳市委会主委夏许峰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 侯婧佳)