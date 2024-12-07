洛阳市总工会十五届十一次全委会召开

昨日，市总工会召开第十五届委员会第十一次全体会议，部署市工会第十六次代表大会相关事项。 昨日，市总工会召开第十五届委员会第十一次全体会议，部署市工会第十六次代表大会相关事项。 会议审议并通过《关于召开洛阳市工会第十六次代表大会的决议》等文件。会议决定，市工会第十六次代表大会将于近期召开，大会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，回顾总结市工会十五大以来的成就和经验，深入分析工会工作面临的新形势，明确今后5年工会工作的指导思想和目标任务，选举产生市总工会新一届领导机构。 市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵)