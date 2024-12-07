孙延文走访慰问参加过抗战的老同志

昨日，市政协主席孙延文到洛龙区走访慰问参加过抗战的老同志，致以亲切问候和崇高敬意，并颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

今年97岁高龄的吴传玺老人，1945年参加革命，常年在部队医疗系统工作，为党的革命工作和医疗事业贡献了热血与青春。孙延文来到老人家中，与老人促膝交谈，详细了解他的身体和生活状况，感谢他在不同历史时期、不同工作岗位为中国革命和建设、为洛阳发展作出的贡献。在交谈中，老人动情回忆起革命战争年代激情燃烧的岁月，感谢各级党委政府长期以来的关心照顾。

孙延文说，老战士、老同志为夺取抗战胜利、谋求民族独立作出重要贡献，是党和国家的宝贵财富。习近平总书记对老战士、老同志十分牵挂，党中央、国务院、中央军委就颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章作出部署。我们要带着感情、带着责任关爱老战士、老同志，深入细致地做好生活服务工作，帮助他们解决生活上的困难，为他们的晚年生活创造良好环境，让老战士、老同志感受到党和政府的温暖。要牢记革命先辈的丰功伟绩，大力弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神，继承和发扬老一辈的革命精神和光荣传统，坚定信心、团结奋进，加快高质量发展，推动现代化洛阳建设再上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)