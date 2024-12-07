李保国走访慰问参加过抗战的老同志

根据市委统一安排，昨日，市人大常委会主任李保国到西工区走访慰问参加过抗战的老同志代表，向老同志致以崇高敬意和诚挚问候，并颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

今年97岁高龄的戴瑞华老人，1944年7月参加革命，以一腔热血和大无畏精神投身到保家卫国的斗争中。新中国成立后，他继续投身社会主义建设，为我市经济社会发展作出了突出贡献。李保国来到老人家中，详细询问老人身体健康及日常生活状况，认真倾听老人回忆革命年代、表达对如今美好幸福生活的感慨。

李保国表示，老战士、老同志为夺取抗战胜利、谋求民族独立作出重要贡献，是党和国家的宝贵财富，也是我们永远牢记、终身学习的榜样。要深入贯彻落实习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗战精神，牢记革命先辈的丰功伟绩，继承革命先辈的优良作风和光荣传统，聚焦全市中心大局和群众急难愁盼，深入贯彻落实人民代表大会制度“五个显著优势”，充分发挥“四个方面重要作用”，聚焦“四个满意”工作目标、“四个一流”工作标准、“五个持之以恒”工作要求，持续推动人大工作高质量发展，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)