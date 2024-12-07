洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宜阳县积极探索医养结合服务新路径 织就老年幸福生活网
在宜阳县第三人民医院医养结合中心，工作人员精心护理老人

　　“多亏了你们的照顾，现在老人身体各项指标正常，我们做子女的放心多了。”近日，谈及6年来母亲在宜阳县第三人民医院医养结合中心的养护经历，王先生深有感触。

　　王先生说，来到医养结合中心后，医护人员想尽办法帮老人调整饮食，又在老人突发心脏病后精心护理，帮助老人恢复了健康。

　　当前，老年人健康需求日益多样化。针对新需求新变化，宜阳县积极推动县第三人民医院探索构建慢性病管理、康复医疗、长期照护、安宁疗护、居家社区上门服务“五位一体”的医养结合服务体系，更好满足老年人的医疗和养老需求。

　　该院设置老年人健康评估中心，根据评估结果为老年人精准制订服务方案。

　　实施分类照护模式，为失能、半失能、长期慢性病老人提供医疗护理服务，为疾病恢复期、骨折康复期老人提供短期照护及康复养老服务，为疾病终末期老人提供安宁疗护服务。

　　积极推进智慧医养一体化平台建设，与县内6个社区邻里中心、16家敬老院、2家养老公寓签订医养结合服务巡诊及就医绿色通道协议，实现“机构+社区+居家”医养服务全覆盖。

　　建立医养结合绿色通道，实现床与床之间“按需同床转换”，形成老年人疾病诊疗、健康管理、康复保健、医养照护、临终关怀的服务闭环。

　　…………

　　经过多年的探索发展，县第三人民医院已为超过500位老人提供专业的住养服务，为近百位老人提供安宁疗护服务，通过线上预约和线下服务相结合的方式上门服务千余人。

　　县第三人民医院的生动实践是该县积极探索医养结合服务新路径的一个缩影。

　　近年来，宜阳县以建立完善“医中有养、养中有医、医养协同、智慧融合”的老龄健康服务体系为导向，强化“数字化平台+医疗健康+护理服务”，全面推动“机构+社区+居家”全链式智慧医养深度融合，不断探索医养结合服务新路径，让高品质养老有“医”靠。

　　目前，宜阳县通过以医办养、以养办医建成县医院、县中医院、县第三人民医院、宜阳仁安医养中心、洛阳泰弘养老产业有限公司(弘义悦康养老基地)等医养结合机构5家，设置养老护理床位885张，设置安宁疗护床位88张。

　　“我们将继续以老年人健康服务需求为导向，聚焦打造全链式智慧医养新形态的发展定位，加快推进老年健康服务体系建设，让老年人乐享医养结合福利，尽享幸福晚年。”宜阳县卫生健康委相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李利彦 麦怡琳 文/图）
