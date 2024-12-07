洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳首台钠离子电池增程系统交付
洛阳首台钠离子电池增程系统交付
来源: 洛阳网 2025.08.23 08:35
　　近日，由钠美新能源科技(洛阳)有限公司自主研发生产的我市首台钠离子电池增程系统实现交付。该产品将应用于国内某知名汽车集团增程式轻卡货车，标志着“洛阳创新”钠离子电池技术在商用车领域应用实现重大突破。

　　钠美新能源位于伊滨区，是一家主营钠离子电池研发与应用的高新技术企业。近年，该企业投资建设我市首个钠离子电池量产项目，研制生产的大圆柱电池和方形电池等产品具备续航长、成本低、安全高等优势，累计申请40余项专利，各项指标达到行业领先水平。

　　此次交付的产品搭载企业自主研发的SR66160钠离子圆柱电芯，电源系统额定能量16.7千瓦时，具有7C快充能力，快充下18分钟可充满电。产品融合了钠离子电池技术与增程式电动技术的优势，为新能源货运行业提供了更经济、更安全的解决方案。

　　“增程式轻卡作为城市物流车型之一，长期受制于低温下续航严重不足和排放高等‘痛点’。钠电增程系统具有成本低、安全高、排放低、低温下续航长等优势，在各动力路线方案中竞争力明显。”钠美新能源总经理周志勇说，此次配套的钠离子电池增程系统让轻卡货车在高寒等复杂环境下的稳定性显著提升，有力推动货运动力从单一锂离子电池技术向多元电池技术转变。

本文配图均为企业工作人员生产钠离子电池 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张若含 摄

　　“以低温下续航能力为例，在-40℃低温环境下，该系统依然拥有超90%的容量保持率，有效解决了传统锂电池在冬季续航里程缩水的难题，减少用户里程焦虑。”周志勇说。此外，该产品箱体采用铝合金型材标准箱，配备电池系统故障诊断、运行数据记录、电池系统状态实时监测等多项功能，具有防护级别高、能源利用率高等优点，获得客户青睐。

　　近年来，由于拥有成本低、安全性高、低温性能突出、资源供应链稳定等优势，钠离子电池在电动车、储能等领域的应用被市场看好。随着宁德时代等行业巨头争相布局钠电项目，钠离子电池已成为不折不扣的产业风口。

　　此次我市首台钠离子电池增程系统实现交付，标志着“洛阳造”钠电增程式轻卡电源系统正式获得市场认可，打开新能源产业新的增长空间。下一步，应市场需求，企业将持续加大研发力度，加快项目建设，力争早日实现年产能1.5吉瓦时的建设目标，为洛阳抢占新能源电池新赛道贡献一臂之力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 张若含)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
