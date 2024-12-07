洛阳市委常委会召开会议

22日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究省委巡视反馈意见整改、生态环境保护、整治形式主义为基层减负、城市更新、民营经济发展等工作。

江凌主持 张玉杰、王森出席 李保国、孙延文列席

22日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究省委巡视反馈意见整改、生态环境保护、整治形式主义为基层减负、城市更新、民营经济发展等工作。

市委书记江凌主持会议，张玉杰、王森出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记就研究吸收网民对“十五五”规划编制工作意见建议作出的重要指示精神，进一步完善通过网络听取意见建议的渠道，把社会期盼、群众智慧充分吸收到“十五五”规划编制中来；进一步强化宗旨意识，尊重人民首创精神，切实走好新时代党的群众路线。要认真落实习近平总书记对甘肃省兰州市榆中县山洪灾害作出的重要指示精神，坚决克服麻痹大意思想，高度警惕局地强降雨带来的山洪、城市内涝等风险，采取有力措施，确保安全度汛。要针对汛期发现的问题，尽快完善提升方案，汛期过后立即整改，不断提升本质安全水平。

会议深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，研究省委巡视反馈意见整改工作。会议强调，要扛稳扛牢巡视整改责任，市委常委发挥带头作用，压紧压实整改主体责任，市委巡改办加强工作统筹，市县两级巡察部门加强督导检查，以整改成效诠释政治上的绝对忠诚。要不折不扣抓好整改任务落实，对已整改完成的要巩固成效、防止反弹，对共性棘手问题要持续深化专项治理，坚持“当下改”与“长久立”相结合，更加注重把巡视整改与推进现代化建设重点工作统筹起来，营造更加浓厚的干事创业氛围，切实推动巡视整改效益最大化。

会议研究了全市生态环境保护工作，指出要深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，始终把生态环境保护作为全局性重点工作，增强积极性主动性，坚持标本兼治，坚定不移推动产能转移，大力实施工业和交通运输企业绿色化改造，持续推进农村供排水一体化建设，扎实做好雨污分流和污水处理厂改造提升，加强环境监管执法，推动生态环境质量持续好转。

会议研究了进一步落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负工作，指出要持续转变工作方式方法，更多深入基层一线调查研究、指导实践，科学用好问责手段，加强正向激励引导，充分调动基层干部工作积极性，推动整治形式主义为基层减负各项工作落地见效。

会议听取了城市更新项目谋划情况汇报，审议了《关于高质量推进完整社区建设的工作方案》。会议强调，要深入贯彻中央城市工作会议精神，把握政策契机，强化市场思维，深化项目研究，加强工作统筹，高质量实施一批对城市功能品质提升有重要意义、符合政策导向和人民意愿的城市更新项目，让城市更具竞争力、群众生活更幸福。要下更大力气推进完整社区建设，紧盯市委市政府工作部署，立足城市发展实际，科学确定近期建设任务，更好凝聚服务群众。

会议审议了《洛阳市促进民营经济发展壮大若干措施》，指出要深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，坚定信心决心，聚焦关键环节，着力扶持一批优质民营企业做大做强，大力推动全社会创新创业，深化国有企业与民营企业产业链合作，持续优化营商环境，不断开创民营经济高质量发展新局面。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)