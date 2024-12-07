petAIvet-R1宠物大模型及相关产品在沪发布 将与我市上市企业普莱柯生物宠物业务形成有效协同

8月21日，在上海举办的亚洲宠物展览会期间，一场聚焦宠物健康领域科技创新的发布会吸引了众多目光。由洛阳企业普莱柯生物工程股份有限公司与其关联公司一宠(上海)健康科技有限公司联合举办的“萌邦AI、智启未来——petAIvet-R1宠物大模型×AI养宠助手发布会”盛大举行，标志着宠物医疗领域正式迈入AI智能化的崭新时代。

此次发布的宠物医疗领域垂类大模型“petAIvet-R1”及对应产品“萌邦AI养宠助手”，历经五年、集100多名宠物医生参与精心研发，为国内首个通过国家互联网信息服务算法备案系统备案、面向C端养宠用户的垂类大模型，具有显著优势。其百亿级模型参数让数据精准度远超同行，在养宠咨询、健康管理、报告解读、合理用药等方面，性能全面超越国内外主流通用大模型。

基于该大模型打造的“萌邦AI养宠助手”小程序功能强大，涵盖“AI养宠百科”“AI全科医生”“合理用药”“检查报告解读”等核心模块，旨在为“铲屎官”解决80%的居家养宠难题，提供便捷、智能的养宠服务。同时，平台还规划了互联网医院、宠物数字档案、全生命周期管理及AI医生分身等功能，致力于构建全方位、全周期的宠物健康管理体系。

据悉，一宠健康系我市知名上市公司普莱柯生物的关联企业，萌邦AI大模型由一宠健康主导开发，该模型致力于为宠主提供宠物健康管理的智能服务，同时对宠物医院进行赋能。该模型的推出及应用有望与普莱柯宠物板块业务发展形成有效协同。

普莱柯公司董事长张许科出席发布会并作报告，分享我国宠物健康产业的发展现状、趋势及应对策略。发布会上，一宠健康与惠中动保、中科基因、众安保险等企业签订战略合作协议，共同围绕萌邦AI大模型的开发应用、生态共建和信息共享展开深度合作，加速AI技术在宠物行业的落地应用，助力行业数字化转型。未来，随着大模型二期及B端产品“萌邦AI宠医助理”的推出，有望进一步推动宠物诊疗行业的智能化、标准化发展。