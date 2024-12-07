8月25日起，启明南路与华林路路口将进行封闭施工

为将启明南路高压线入地改造，瀍河区住房和城乡建设局计划于2025年8月25日起对启明南路与华林路路口进行封闭施工，工期37天。

洛阳市启明南路架空线路入地配套电缆沟工程施工公告

为将启明南路高压线入地改造，瀍河区住房和城乡建设局计划于2025年8月25日起对启明南路与华林路路口进行封闭施工，工期37天。为确保施工质量及通行车辆和人员的交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，现公告如下：

一、本工程施工工期预计自2025年8月25日起至2025年9月30日止，对启明南路与华林路路口进行封闭施工。

二、启明南路与华林路路口，第一阶段西半幅封路施工，东半幅交通正常出行，第二阶段东半幅施工，西半幅交通正常出行。

三、施工期间，除工程施工车辆及特种车辆外，严禁非施工车辆、行人进入封闭施工区域。绕行车辆需服从交管部门、建设(施工)单位现场交通管理人员统一指挥。

四、公交线路调整：由公交公司制定并发布。

请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，在此对施工期间造成的不便深表歉意，敬请谅解与支持。

特此公告。

瀍河区住房和城乡建设局

洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队

2025年8月22日

