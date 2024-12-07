张玉杰走访慰问参加过抗战的老同志

按照市委统一安排，22日，市委副书记、市长张玉杰到洛龙区走访慰问参加过抗战的老同志代表，代表市委市政府向他们致以崇高敬意和诚挚问候，并颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

今年97岁的王克从老人，1945年4月参军入伍，1947年加入中国共产党，为中国人民抗日战争胜利贡献了青春与力量。在革命战争年代，他不怕牺牲、英勇无畏，屡次立功受奖。张玉杰来到老人家中，关切询问老人生活起居和健康状况，同老人和家属亲切交谈，送上党委政府的关怀问候。张玉杰说，老战士、老同志为抗日战争的伟大胜利和中华民族的解放事业建立了不朽功勋，为我们创造了今天来之不易的和平幸福生活，是党和国家的宝贵财富，是全社会学习的榜样。他们的事迹和精神是激励我们不忘初心、继续前进的强大力量。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于传承和弘扬伟大抗战精神的重要指示精神，认真落实中央、省、市部署要求，大力弘扬老战士、老同志们的英勇奉献精神，在全社会凝聚起见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的强大正能量，带动更多人接续奋斗、砥砺前行，不断开创现代化洛阳建设新局面。

走访慰问期间，张玉杰反复叮嘱有关部门负责同志，全面落实各项优抚政策，满腔热忱做好服务保障，用心用情解决好老战士、老同志们的实际困难，把党和国家的关心关爱落到实处，让他们切实感受到全社会的尊重和关怀，安享幸福晚年。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 李东慧）