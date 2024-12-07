保障用药安全！洛阳中药饮片进行“全身体检”

一碗汤剂、几付中药，您到药店或是医院抓取中药饮片时，最关心的一定是这些药材否纯净和道地。在洛阳，有这样一群“质检员”，通过对中药饮片进行“全身体检”，守护着市民的用药安全。

近日，洛阳市产品质量检验检测中心药品检验检测研究所正按照年度计划，对洛阳市场售卖的中药饮片进行抽样检测，涵盖性状观察、真伪鉴别、成分含量检查、浸出物测定、洁净度等多项关键指标。22日，洛报融媒记者来到该研究所实验室，详细了解中药饮片进行“全身体检”的全过程。

第一步：“望闻问切”

这是对中药饮片进行性状观察。工作人员会凭借传统经验，用肉眼观察药材的形状、大小、色泽、表面特征，用手触摸感受质地，并通过鼻闻、口尝等方式初步判断真伪优劣。

在该所的中药陈列室里，六个陈列柜里满满当当摆了六七百味中药。这些中药主要用于工作人员日常业务学习，以及在性状检测环节对抽检检测的中药饮片进行辨别比对。如果发现性状异常的样本，工作人员会进行标记后，和其他中药饮片一起进入下一个环节。

第二步：真伪鉴别

如今，不少经过“加工”的“中药饮片”让人无法识别真伪优劣。因此在这个环节，工作人员会根据需要将其切片或磨粉，放在显微镜下仔细观察。“正常的中药饮片，在显微镜下会呈现与原植物相同的组织特征。掺假染色的中药饮片，则会在显微镜下呈现出多余的组织特征。”工作人员说，与此同时，通过纸色谱、薄层色谱等方法，可以将样本的成分特征图谱与中检院的标准品图谱做比对，使得造假的中药饮片现出原形。

第三步：有效性检查

纯净度是决定中药饮片药效的关键，检查环节就是深入其机理，对掺杂掺假进行检测，是“全身体检”的核心环节。比如，工作人员会利用电热恒温干燥箱“烘干”中药饮片，检测水分含量是否在正常值范围内来防止药材在储存过程中变质发霉；又利用箱式电阻炉检测中药饮片泥沙和盐分等杂质的含量来检查是否有掺泥掺砂喷盐水的情况；而浸出物测定则主要评估中药饮片可溶性物质的总量，防止那些被提取过的中药材重新包装上市。

日常生活中，有一些具有香气的药材如沉香、薄荷、艾叶等，这类中药饮片需要通过“挥发油测定”确定有效成分含量是否符合标准，是否因储存时间过长失效。除此之外，中药饮片年份够不够、是否按季节采收，都可以通过对应的体检项目进行确定。