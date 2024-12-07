提醒！洛阳这两个路口通行规则有变

今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公告，王城大道快速路太康路口、古城路英才路口通行规则有变。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公告，王城大道快速路太康路口、古城路英才路口通行规则有变。具体内容如下： 关于王城大道快速路太康路口、古城路英才路口交通组织优化的公告 为进一步提升道路通行效率，减少交通安全隐患，现对以下两个路口交通组织进行优化： 一、王城大道快速路南向北方向太康路出口禁止右转，计划由太康路往东的车辆，请到宜人路绕行。 二、古城路英才路交叉口西向东方向，在左侧第一车道前设置双左转待转区，第二车道由“左转车道”改为“直行车道”。 交管部门提醒广大驾驶人提前规划路线，注意观察新的交通标志，遵守新的通行规则。 洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队

