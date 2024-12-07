好消息！洛阳医保主动提醒平台上线

22日，记者从洛阳市医保局获悉，洛阳医保主动提醒平台正式上线运行，通过大数据主动识别参保人的各类需求，以短信形式推送相关信息，为市民提供更加精细化的服务。

洛阳市医疗保障服务中心负责人田超介绍，该平台依托大数据技术，针对多种应用场景为参保人提供精准服务。比如，若参保人错过缴费期，就医时将无法享受报销政策，平台会自动发送短信，提醒其及时缴费。

“还有一些参保人因慢性病住过院，符合门诊慢特病报销条件，但因不了解政策迟迟未申请。”田超表示，平台通过数据筛查能够主动识别此类人群，并主动发送短信告知，帮助参保人及时享受医保待遇。

该平台上线后，由原来的“人找政策”，变成现在的“政策找人”，不仅有助于参保人更全面地掌握医保政策、避免遗漏应享待遇，还进一步提升了医保服务的精细化、智能化水平，实现了医保部门服务效率与质量的双重提高。

需要提醒的是，目前该平台主要通过短信推送信息。参保人需提前在医保系统中完善“一人一档”个人信息，否则可能无法接收相关提醒。具体操作流程如下：

第一步，打开手机微信或支付宝搜索“河南医保”小程序，点击首页中右下角的“一人一档”模块，选择“本人办理”填写自己的信息，或选择“帮办代办”帮家人填写信息。

第二步，按照页面提示进行授权。

第三步，授权完成后，返回“河南医保”小程序页面，再次点击“一人一档”模块。

第四步，填写所有带红“*”号的必填信息。

第五步，信息填写完成后点击“提交”按钮，全民参保“一人一档”信息维护完成。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 杜芯茹 文/图）