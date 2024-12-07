中到大雨！暴雨！洛阳市气象局发布重要天气报告

22日15时，洛阳市气象局发布重要天气报告，22日至25日洛阳市有中到大雨天气。

22日15时，洛阳市气象局发布重要天气报告，22日至25日洛阳市有中到大雨天气。 22日15时，洛阳市气象局发布重要天气报告，22日至25日洛阳市有中到大雨天气。 受高空低槽东移及中低层切变线北抬的共同影响，22日下午至25日洛阳市有一次较明显降水天气过程，全区有中到大雨，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 具体预报如下： 今天下午到夜里：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温25℃～36℃。 23日(周六)：多云到阴天转中阵雨、雷阵雨，局地暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～33℃。 24日(周日)：阴天间多云，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃～29℃。 25日(周一)：多云间阴天，部分地区有阵雨，气温21℃～30℃。 影响与建议如下： 1.此次对流降水天气过程有利于缓解前期高温，但需防范局地短时强降水诱发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市积涝、农田渍涝等的气象风险。 2.本轮降水正值暑期旅游旺季，需关注短时强降水、雷暴大风等强对流天气对道路交通、旅游出行的不利影响。 3.需防范局地强对流对在建工程、简易构筑物、森林防火、电力通讯设施等的不利影响。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）