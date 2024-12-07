毛巾一遮，9分没了！洛阳交警查处两起故意遮挡号牌违法行为

22日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交管支队勤务八大队获悉，该大队民警在G310国道巡逻时，发现两辆号牌被遮挡的重型货车，随即将其拦停。

经查，两名司机为逃避电子监控抓拍，分别使用布块、毛巾故意遮挡机动车号牌。民警对驾驶人进行了现场批评教育，责令其当场清除遮挡物，恢复号牌清晰完整状态，并依法对两名驾驶人分别作出罚款200元、驾驶证记9分的处罚。

民警提醒，道路交通安全法第十一条规定，机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损；道路交通安全违法行为记分管理办法规定，驾驶故意遮挡、污损机动车号牌的机动车上道路行驶的，一次记9分。请广大驾驶人严格遵守交通法规，文明规范行车。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 梁燕 文/图）