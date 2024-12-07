局地短时强降水、雷暴大风 洛阳市发布防范提示

22日，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布关于做好近期降雨过程防范应对的提示。
洛阳迎来新一轮降雨过程，局地大雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。洛阳市防办提醒，各级各有关部门要紧盯雨水情变化，密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，及时会商研判，科学指挥调度，严密防范局地短时强降水引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城市内涝等风险。
要做好重点部位防范，聚焦山洪和地质灾害易发地区、中小型水库、河道、淤地坝、尾矿库、城市积水点、桥涵隧道、老旧小区、交通干线、旅游景区以及施工工地、养老院、学校、医院等重点部位严密巡查防守，及时排险除患。
要严格落实直达基层责任人的临灾预警“叫应”和跟踪反馈机制，严格执行转移避险“四个一律”要求，提前转移安置受威胁群众，守牢安全底线。
要严格落实领导带班和24小时防汛值班制度，及时准确高效做好信息报送。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
