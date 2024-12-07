今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。22日，市委书记江凌到涧西区走访慰问参加过抗战的老同志，代表市委市政府向他们致以崇高敬意和诚挚问候，并颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

江凌走访慰问参加过抗战的老同志

并颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。22日，市委书记江凌到涧西区走访慰问参加过抗战的老同志，代表市委市政府向他们致以崇高敬意和诚挚问候，并颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

今年98岁高龄的李望月老人，1945年3月参加革命工作，同时间加入中国共产党。抗战期间，她深入敌后，利用各种身份作掩护，冒着生命危险收集情报，传递党的指示，为抗击日寇、保卫家园贡献了自己的力量。江凌来到老人家中，了解老人的身体状况以及生活中需要解决的问题，并与老人及家属子女交谈，倾听老人追忆战斗岁月、讲述如今的幸福生活。江凌表示，习近平总书记始终关心牵挂着老战士、老同志，党中央、国务院、中央军委就颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章作出部署。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，我们看望慰问老同志，是面对面地接受革命传统教育。他叮嘱有关部门要用心用情做好服务保障，落实好党的政策，照顾好老人生活，让老人充分感受党的温暖、更好享受改革发展成果，安享幸福晚年。

江凌强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，永远铭记在中国人民抗日战争中作出贡献的人们，教育引导全市广大干部群众从伟大抗战精神中汲取奋进力量，更好传承红色基因、赓续红色血脉、增强斗争精神，勇于战胜前进道路上的各种风险挑战，汇聚起加快推进现代化洛阳建设的磅礴力量，在新的历史起点上创造洛阳更加辉煌灿烂的明天。

王军一同参加走访慰问活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）