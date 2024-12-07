洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
大学生创业最高可获5000元补贴支持
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.22 10:58
　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大学毕业后想创业，开办公司有没有政府补贴？

　　涧西区市场监督管理局复：1.个体工商户开办需要房产证、租赁协议、身份证等。企业开办可以关注“涧西企业注册小帮手”微信公众号，按照指示进行操作。可以在电脑网页端登录全程电子化服务平台进行线上申请。

　　2.应届大学生创业可享受一次性开业补贴，自6月18日起，在我市市级以上(含市级)创业孵化基地示范基地内的创业实体可申报一次性开业补贴。申报人为离校2年内高校毕业生、就业困难人员、返乡入乡农民工、退役军人，首次创办小微企业或从事个体经营，且所创办企业或个体工商户自工商登记注册之日起正常运营1年以上，可通过“河南就业网上办事大厅”提交申请，最高可获5000元补贴支持。具体内容和其他补贴政策可以咨询市人力资源和公共就业服务中心。

    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
  • ·喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
