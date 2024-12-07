洛阳“90后”小伙创作“浪浪山小妖怪”主题套娃

动画电影《浪浪山小妖怪》正在热映。日前，伊滨区康庄社区瓷木坊主理人高滨滨，以传统套娃工艺再现影片角色，创作出4层主题套娃。
作为非遗木质烙画传承人，高滨滨将小猪妖、黄鼠狼精等形象融入套娃，以微雕还原动画细节，用多层嵌套呼应“追梦”主题。高滨滨表示，接下来，他还将持续尝试，将传统文化与更多现代IP融合。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 摄）
