梁同礼：抗日锄奸 屡立奇功

梁同礼，生于1916年，洛阳梁村人，抗战时期打入日军内部，屡立奇功。

1937年，全面抗战爆发，时年21岁的梁同礼在民族危亡时刻加入中国共产党。国共达成第二次合作后，梁同礼受党组织委派回到家乡教书，在当地小学教唱革命歌曲，宣传革命思想。1938年8月，中共豫西特委、中共洛阳中心县委秘密进驻梁村，梁同礼以国民党大同乡联保主任的公开身份活动，主要负责特委的外围武装及通讯工作，还参与锄奸行动，除掉了胡老八等两名汉奸。1940年，由于叛徒出卖，豫西地下党组织遭到破坏，于当年12月紧急转移，梁同礼自此隐蔽下来，继续从事革命活动。

1944年，梁同礼成功打入驻扎在龙门地区的日军宣抚班，担任方言翻译，与地下党员王敏隆单线联系。在此期间，梁同礼按上级指示，多次给八路军皮定均部秘密运送雷管、炸药等军用物资。1944年6月2日，梁同礼得知日寇要攻打王山寨的消息后，立即将这一情报送给中共丰李区委，继而帮助洛阳、宜阳、伊川三县地下党精准布置作战方案，沉重打击了来犯日寇。

1945年夏，梁同礼接上级指示，由他联系地方武装李光卿约定日期，在日军宣抚班内举事，不料事到临头李光卿不知去向，梁同礼恐事有变，决定投奔八路军。途经郜庄时，梁同礼被汉奸韩明奎带人伏击，不幸壮烈牺牲。

新中国成立后，梁同礼被追认为革命烈士，遗骨迁入烈士陵园。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊）